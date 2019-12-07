İstanbul Havalimanı'nda 4,6 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda iki ayrı operasyonda yaklaşık 4,6 kilogram kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince, bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu analizler sonucu Brezilya'dan bir gün arayla gelen yabancı uyruklu iki yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden şüpheli olarak değerlendirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri pasaport kontrolüyle şüpheli şahısları tespit etti. Şahsıların seyahat ettiği uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi. Valizler köpeklerin tepkisi üzerine şüpheli yolcuların gözetiminde açıldı.

İlk gelen yolcunun valizinde tabana yapıştırılmış dışı siyah karbon kağıdı ve onun altında beyaz renkli şeffaf naylon poşete sarılı vaziyette 2 kilo 50 gram kokain bulundu.

Bir gün sonra gelen şüphelinin valizinde yapılan aramada da 2 kilo 545 gram kokain olduğu tespit edildi.

İki olayda böylece toplam 4 kilo 595 gram kokain ele geçirilmiş oldu.

Gümrük Muhafaza ekipleri, yakalanan şahıslarla birlikte hareket ettiklerini belirledikleri 7 kişiyi de gözaltına aldı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.