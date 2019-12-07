İstanbul Havalimanı'nda 4 kilo 595 gram kokain ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 1 milyon 500 bin lira değerinde 4 kilo 595 gram kokain ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personeli, 1 gün ara ile Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek uçaklarda seyahat eden yabancı uyruklu 2 yolcuyu, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden şüpheli değerlendirdi. Bunun üzerine ilk uçakla gelen yolcunun valizleri x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler kullanılarak incelendi. Köpeklerin tepki verdiği yolcunun valizinde yapılan aramada zulalanmış şekilde tabana yapıştırılmış poşet içinde uyuşturucu ele geçirildi. 2 kilo 50 gram ağırlığındaki maddenin kokain olduğu belirlendi. Bir gün sonra gelen ikinci yolcunun valizinde yapılan aramada ise 2 kilo 545 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 4 kilo 595 gram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. 2 yolcu ve bu kişilere yardım ettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.