İstanbul Havalimanı'nda 405 Bini Geçtik"
1 saat önce
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.
Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, İstanbul
Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.
Bilal Ekşi, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik.
6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA
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