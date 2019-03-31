Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 405 Bini Geçtik"

İstanbul Havalimanı'nda 405 Bini Geçtik"

1 saat önce

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda 405 Bini Geçtik
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptıklarını ve 405 binin üzerinde yolcuya hizmet verdiklerini bildirdi.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer Anıtı' İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik.
6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Twitter, Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Ekonomi
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