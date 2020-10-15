İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı

15.10.2020 19:21
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı, System.String[]

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 24 milyon TL olan toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 24 milyon TL olan toplam 420 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce havalimanı yolcu salonunda bir kaç gün içerisinde 4 operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda, şüpheli iki yolcuya ait toplam 6 adet valiz muhafaza ekiplerince x-ray tarama cihazı ve narkotik dedektör köpeği ile kontrol edilerek incelendi. Yapılan aramada içerisinde baharat bulunan poşetlerin arasında yeşil renkli bir bitkiye rastlandı. Bitkilerden alınan numunenin uyuşturucu test cihazında yapılan kontrolünde "khat" cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edilirken, valizlerin içerisinde toplam 53,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Yabancı kurye konuşunca operasyon başladı

Operasyonu derinleştiren gümrük ekipleri uyuşturucu kuryeliği yapan yabancı uyruklu şahısların sorgularında uyuşturucuyu almak için havalimanına gelecek aracın bilgilerine ulaşıldı. Uyuşturucunun Türkiye'deki alıcılarını taşıdığı düşünülen aracın tespiti için bir çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada şüpheli araç tespit edilerek kısa süre evvel havalimanı otoparkından ayrıldığı belirlendi. Ekipler aracın yerini belirledikten sonra belirlenen adreste bulunan şahıslar aracın içerisinde yakalandı. Yapılan aramada ise 31,3 kilogram daha khat cinsi uyuşturucu ele geçirilirken soruşturma kapsamında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kargoların içinden uyuşturucu çıktı

Ekiplerin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise havalimanı kargo terminal bölümünde yapılan risk analizi sonucu şüpheli görünen bir gönderi açılarak arandı. Nijerya'dan gelerek İstanbul üzerinden Amerika'ya gönderilecek tekstil eşyası olarak beyan edilen eşyanın altında toplam 113 kilogram khat cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Bu arada havalimanı kargo terminalinde yapılan diğer operasyonda ise şüpheli kargonun içerisinde 216 kilogram khat cinsi uyuşturucu yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince havalimanında yapılan son uyuşturucu operasyonunda ise riskli bir yolcu ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan risk analizi sonucu x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpek ile kontrol edilen yolcunun bagajından toplam 6 kilogram kokain cinsi uyuşturucu çıktı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin 4 uyuşturucu operasyonu sonucunda ele geçirdiği toplam 420 kilogram uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon TL olduğu belirlendi. Olaylarla ilişkin soruşturmalar devam ediyor. - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı

Türk Lirası, Uyuşturucu, İstanbul, Piyasa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda 420 kg uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

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