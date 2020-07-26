İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara ayrıcalıklı hizmet - Son Dakika

Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

Haziran ayında uçuşların tekrar başladığı ve operasyon yoğunluğunu kademeli olarak arttığı İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş ve üstü yolcular için yeni bir uygulamaya geçildi. Covid-19 salgınından en çok etkilenen 65 yaş ve üstü yolculara, seyahatlerinde özel hizmetler sunulacak. Salgın sürecine özel ücretsiz ya da indirimli verilecek hizmetlerle bu kategoride bulunan yolculara havalimanı deneyimlerinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.

YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Salgın süresince sağlıklarını korumak amacıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan ve risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü yolculara, seyahatlerinde kolaylık sağlamak için İGA Pass ayrıcalıklarının yanı sıra sağlık, eczane gibi hizmetler de 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz ya da indirimli olarak sunuluyor. İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliğinde başlayacak bu deneyime Türk Hava Yolları hizmetleri de dahil olacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE İGA ÖZEL YOLCU HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen 65 yaş ve üstü yolcuların seyahatlerini ayrıcalıklı kılmak için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Fast Track ve Buggy hizmetlerinin ücretsiz olması ile birlikte 65 yaş üstü yolcuların seyahatleri daha keyifli hale geliyor. Bu yolcular için İGA özel yolcu hizmetleri arasında yer alan İGA Meet & Greet, İGA Lounge ve İGA Sleepod hizmetleri yüzde 35 indirimle sunulurken, bu hizmetlerden faydalanmak isteyen yolcular hizmeti satın alırken ücretin sadece yüzde 65'ini ödeyecek. "65+ sadece yüzde 65'ini öder" sloganıyla sunulan bu hizmetler, belirli yaş grubunda olan yolcular için güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi de yaşatmayı amaçlıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ECZANELER DE AYRICALIKLI OLACAK

İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş üstü yolculara sunulan ayrıcalıklı hizmetler sağlık hizmetleri ve eczanelerin de dahil olmasıyla daha da özel bir hale geliyor. Şafak Sağlık Grubu ile yapılan işbirliği sayesinde 65 yaş ve üstü yolculara özel muayene ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulanıp, muayene sonrası sağlık aracı ile doktor eşliğinde uçuş kapısına kadar taşıma hizmeti de ücretsiz olarak sunulacak. İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan anlaşmalı eczanelerde ise ilaç taşıma, tansiyon ölçümü gibi hizmetler 65 yaş ve üstü yolcular için ücretsiz hale geliyor. Bu yaş grubuna ilaç dışı tüm ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanırken, stoklarla sınırlı olmak üzere yüz maskesi, el dezenfektanı ve ilaç kutusu gibi hijyen ürünleri de ücretsiz olarak veriliyor. Tüm bunların yanı sıra, terminal içinde bulundukları noktaya ilaç talep eden 65 yaş ve üstü yolculara ilaçları hediye ürünlerle birlikte veriliyor.

"65 YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERİMİZ BAŞ TACIMIZ"

İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş ve üstü yolculara sunulan ayrıcalıklı hizmetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu, "65 yaş ve üstü büyüklerimiz bizim için çok değerli. Bu yaş grubunda bulunan büyüklerimizin, sağlıklarının korunması adına devletimiz tarafından alınan karar ile salgın döneminde belirli bir süre sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Onları korumak, hayatı onlar için daha kolay hale getirmek bir nevi bizlerin görevi. 65 yaş ve üstü yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştırmak, İstanbul Havalimanı'nda geçirecekleri vakitleri daha konforlu hale getirmek için çeşitli hizmet ve ürünleri ayrıcalıklı hale getirdik. Bu yaklaşımla yolcularımız için seyahatlerini keyfe dönüştürmeyi amaçladık. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları da başlattığımız bu deneyime kendi hizmetlerini dahil ederek yolcu hizmetindeki bütünselliği sağlayacak. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 sonrası ana amacımızı; 'güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat' ilkesinin izlenmesi yönünde belirlemiştik. Bu doğrultuda Havalimanı Pandemi Sertifikası'nı almış ve Covid-19 Havacılık Sağlık Güvenliği Protokolü'ne de Türkiye'de imza atan ilk havalimanı olmuştuk. Hijyen anlamında sosyal açıdan 'en mesafeli' havalimanı olarak tüm yolcularımıza eşsiz bir havalimanı deneyimi sunmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Ferhat Yasak/İHA)