İstanbul Havalimanı'nda 65 yaş ve üstü yolculara özel hizmetler - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tarifeli seferlerin durduğu ve Haziran ayı itibariyle uçuşların yeniden başlatıldığı İstanbul Havalimanında yolculara özel hizmetler sunulmaya devam ediliyor. Havalimanı işletmecisi İGA, 65 yaş ve üzeri yolculara özel hizmetler sunarak bu yolcuların havalimanı deneyimlerini en üst seviyeye çıkartmasını sağlıyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üstü yolculara, seyahatlerinde kolaylık sağlamak için İGA Pass ayrıcalıklarının yanı sıra sağlık,eczane ve sağlık gibi hizmetler de 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz ya da indirimli olarak sunulacak.

65 YAŞ ÜZERİ YOLCULARA SUNULAN HİZMETLER

65 yaş ve üstü yolcuları için İGA Pass hizmetleri arasında yer alan İGA Fast Track ve İGA Buggy hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. İGA ayrıca özel yolcu hizmetleri arasında yer alan İGA Meet & Greet, İGA Lounge ve İGA Sleepod hizmetleri bu yolculara yüzde 35 indirimle sunmaya başladı. Havalimanı İşletmecisi İGA ayrıca, bu hizmetlere sağlık hizmetleri ve eczaneleri de dahil etti. Bu kapsamda Şafak Sağlık Grubu ile yapılan iş birliği sayesinde 65 yaş ve üstü yolculara özel muayene ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulanıp, muayene sonrası sağlık aracı ile doktor eşliğinde uçuş kapısına kadar taşıma hizmeti de ücretsiz olarak sunulacak. Havalimanı içerisinde bulunan anlaşmalı eczanelerde ise ilaç taşıma, tansiyon ölçümü gibi hizmetler 65 yaş ve üstü yolcular için ücretsiz hale getirildi. Bu yaş grubuna ilaç dışı tüm ürünlerde yüzde 15 indirim uygulanırken, stoklarla sınırlı olmak üzere yüz maskesi, el dezenfektanı ve ilaç kutusu gibi hijyen ürünleri de ücretsiz olarak verilecek.

ONLAR BİZİM BAŞ TACIMIZ

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, şunları söyledi:

"65 yaş ve üstü büyüklerimiz bizim için çok değerli. Bu yaş gurubunda bulunan büyüklerimizin, sağlıklarının korunması adına devletimiz tarafından alınan karar ile salgın döneminde belirli bir süre sokağa çıkmaları sınırlandırıldı. Onları korumak, hayatı onlar için daha kolay hale getirmek bir nevi bizlerin görevi. 65 yaş ve üstü yolcularımızın seyahatlerini kolaylaştırmak, İstanbul Havalimanı'nda geçirecekleri vakitleri daha konforlu hale getirmek için çeşitli hizmet ve ürünleri ayrıcalıklı hale getirdik. Bu yaklaşımla yolcularımız için seyahatlerini keyfe dönüştürmeyi amaçladık. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları da başlattığımız bu deneyime kendi hizmetlerini dahil ederek yolcu hizmetindeki bütünselliği sağlayacak. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 sonrası ana amacımızı; 'güvenli ve hijyeni üst seviyede tutan bir seyahat' ilkesinin izlenmesi yönünde belirlemiştik.Bu doğrultuda Havalimanı Pandemi Sertifikası'nı almış ve Covid-19 Havacılık Sağlık Güvenliği Protokolü'ne de Türkiye'de imza atan ilk havalimanı olmuştuk. Hijyen anlamında sosyal açıdan'en mesafeli' havalimanı olarak tüm yolcularımıza eşsiz bir havalimanı deneyimi sunmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz" dedi.

- İstanbul