Gümrük muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 7,5 kilogram kokain ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce risk analizi çalışmaları kapsamında, Bogota (Kolombiya)-İstanbul seferini yapan bir uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi.

Söz konusu şüpheliyi taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından yanaştığı körükte ekiplerce pasaport kontrolü yapıldı. Ardından narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı aramada zanlının valizleri incelendi.

Söz konusu kişinin valizinde 7 kilo 500 gram kokain bulundu.

Zanlı gözaltına alındı.