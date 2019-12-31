İstanbul Havalimanı'nda 7 kilo 500 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 7 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.



Ticaret Bakanlığı'nca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce "Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı" ve "İstihbarat Bilgi Sistemi" başta olmak üzere bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.



Söz konusu çalışmalar sonucunda, Bogota (Kolombiya)-İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. "Hava Takip Sistemi" vesilesiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheli şahıs tespit edildi. Şahsın seyahat ettiği uçaktaki valizler, bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle incelendi.



Şüpheli şahsa ait olduğu anlaşılan valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi ve narkotik dedektör köpeklerinin de aşırı tepki vermesi üzerine, valiz şüpheli yolcunun gözetiminde açıldı. Valizdeki bir yeleğin koli bandı ile bantlandığı ve içerisine şeffaf bir torbanın yerleştirildiği tespit edildi. Torba içerisindeki beyaz renkli toz maddenin, uyuşturucu test cihazı ile gerçekleştirilen analizinde, kokain olduğu anlaşıldı.



Gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucunda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 7 kilo 500 gram kokainin yaklaşık piyasa değerinin 2 milyon 220 bin lira olduğu kaydedildi. Söz konusu uyuşturucu maddeyle ülkeye gelen yolcu gözaltına alınırken konuya ilişkin olarak yürütülen araştırmaya devam ediliyor. - İSTANBUL