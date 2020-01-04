İstanbul Havalimanı'nda 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak sokulmak istenen 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 77 kaçak bufalo boynuzu ele geçirildi, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak sokulmak istenen 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi.

Uganda'nın Entebbe kentinden tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen iki Türk yolcu, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizi sonucu takibe alındı. Uçağın havalimanına iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular, "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen "yeşil hattı" kullanarak, yurda giriş yapmak üzereyken gümrük muhafaza ekipleri tarafından durduruldu.

Valizleri x-ray taramasına tabi tutulan ve üst aramasından geçirilen yolcuların valizlerinde 77 bufalo boynuzu bulundu. Yurda kaçak sokulmak istenen boynuzların değerinin 310 bin lira olduğu belirtildi.

Bufalo boynuzları, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edilirken şüpheliler hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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