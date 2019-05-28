Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda 8 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda 8 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu

34 dakika önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Rusya'dan Türkiye'ye kaçak cep telefonu getirecek şahsı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

İstanbul Havalimanı'nda 8 milyon liralık kaçak cep telefonu operasyonu, System.String[]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Rusya'dan Türkiye'ye kaçak cep telefonu getirecek şahsı İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Operasyonda yaklaşık 8 milyon 838 bin 672 lira değerinde cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Rusya'dan Türkiye'ye çok sayıda cep telefonu, cep telefonu aksamı ve elektronik eşya getirileceği bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programı üzerinden analiz edildi.

Yapılan analizler sonunda Dubai aktarmalı olarak Moskova'dan Türkiye'ye gelecek olan bir Rus vatandaşı incelemeye alındı. Söz konusu şahıs, İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından gerekli güvenlik önlemleri alınarak İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından takibe alındı.

Şahıs kaçarken yakalandı

Şahsın valizlerinde yapılan x-ray taramasında çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Valizler denetimli olarak gelen yolcu salonuna sevk edilirken şüpheli yolcu gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan çıkıp gümrük kontrol noktasına geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

8 milyon 838 bin 672 lira değerinde cep telefonu ele geçirildi

Söz konusu valizlerde yapılan sayım ve tespitte son teknoloji ürünü ve piyasada en yüksek fiyattan alıcı bulan 688 adet cep telefonu, 399 adet akıllı kol saati ve 450 adet kablosuz cep telefonu kulaklığı ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonları ve aksesuarlarının gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Türkiye, İstanbul, 3. Sayfa
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