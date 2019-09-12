İstanbul Havalimanı'nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı

Acil Müdahale Timinden havalimanında gerçekleştirdiği tatbikat, gerçeğini aratmadı

İstanbul Havalimanı binlerce kamera ile izleyen polis, tatbikatta senaryo gereği hırsızlık yapan zanlıyı etkisiz hale getirdi

İSTANBUL - Dünyanın en büyük havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla oluşturulan "Acil Müdahale Timi" göreve başladı. Havalimanında tatbikat gerçekleştiren timler, senaryo gereği güvenlik kamera sistemi üzerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şaha ve kavga eden iki kişiye müdahale etti. Acil müdahale timlerini tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu yakınları ve çalışanların güvenliğini korumak ve yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale etmek amacıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla "Acil Müdahale Timi" kuruldu. Havalimanında görev yapan personeller arasından seçilen 82 polis memuru ve 1 komisere Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından 12 gün boyunca eğitim verildi. "OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimine tabi tutulan polisler, 6 Ağustos tarihinden itibaren 13 ekip şeklinde İstanbul Havalimanı'nın farklı noktalarında görev yapmaya başladı. Acil Müdahale Tim'inde bulunan ekipler, ana terminal binası önünde meydana gelebilecek tüm asayiş olaylarına müdahale etmekle birlikte, şahıs, kimlik,pasaport araç ve eşya kontrolleri de yapıyor.



Acil Müdahale Tim'inden Havalimanında tatbikat

Acil Müdahale Tim'i ekipleri aldıkları eğitim doğrultusunda İstanbul Havaliman'ında gerçeği aratmayan tatbikata imza attı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği yolcu kontrol noktasında kesici aletini vermek istemeyen bir şahsa anında müdahale edildi. Şahsın yasaklı maddeyi teslim etmemekte direnmesi üzerine bölgede devriye gezen Acil Müdahale Timi, kısa sürede olay yerine gelerek direnen şahsı etkisiz hale getirdi. Bir başka senaryoda ise terminalin hemen her noktasındaki binlerce kamera ile kontrol eden ekipler, sistem tarafından hırsızlık yaptığı tespit edilen bir şahsa müdahale etti. Kısa sürede Acil Müdahale Timi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, polislerce karakola götürüldü. Ekipler, tatbikatta havalimanında kavga eden iki gruba da müdahale etti.



Havalimanında 1 Ocaktan bu yana bin 350 olaya müdahale edildi

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü bünyesinde ayrıca, 13 birim ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birim ile birlikte 2 bin polis memuru, 5 bin özel güvenlik personeli de görev yapıyor. Havalimanında görev yapan polislere diğer birimlerden farklı olarak, Sivil Havacılık Temel Eğitimi, Hudut Kapıları Temel Eğitimi, Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi, Davranış Analizi Eğitimi, Acil Müdahale Eğitimi, Önemli Tesisleri Koruma Eğitimlerinin yanı sıra polis halkla ilişkilerini geliştirmeye yönelik etkili iletişim ve beden dili kullanım gibi sosyal içerikli eğitimlerde veriliyor. Havalimanıda çalışan polis ekipleri 1 Ocak'tan itibaren toplam bin 350 olaya müdahale edip çeşitli suçlardan aramaları bulunan 2 bin 150 şahsı yakaladı.



"Havalimanı genelinde Acil Müdahale Timi olarak 13 ekip oluşturuldu"

İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Binali Ökten, " İl Emniyet Müdürümüz Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda İstanbul Havalimanı terminalinde yolcuların, yolcu yakınlarının havalimanında çalışan tüm personelin can ve mal güvenliğini sağlanması konusunda havalimanında Acil Müdahale Tim'i kuruldu. Bu talimat doğrultusunda acil müdahale eğitimi alan personelimiz havalimanında göreve başladı. Havalimanı terminal önlerinde ve terminal içerisinde tüm asayiş olaylarına bir birim kuruldu. Acil Müdahale Tim'i olarak isimlendirildi. Bunun haricinde yine bu timlerimiz ön görülemez zamanlarda havalimanın farklı alanlarında, farklı yerlerinde şok uygulamalar yapmak suretiyle şahıs, eşya aranan şahıs kontrolleri yapmaktalar. Havalimanı genelinde Acil Müdahale Timi olarak oluşturulan personelin katılımıyla 13 ekip oluşturuldu" diye konuştu.



"1 Ocak 2019 tarihinden itibaren bin 350 olaya müdahale edilmiştir"

İstanbul Havalimanı'nda 2 bin polis memurunun görevli olduğunu söyleyen İstanbul Havalimanı Şube Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Ökten, "İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü bünyesinde 13 birim bulunmakta. 13 birimle birlikte aynı zamanda il emniyet müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin oluşturduğu yaklaşık 2 bin polis görev yapmakta. Ayrıca, İstanbul Havalimanı genelinde 5 bin 150 civarında özel güvenlik görevlisi bulunmakta. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren havalimanı genelinde polis sorumluluk alanında bin 350 olaya müdahale edilmiştir. Bu olaylar sonucunda yaklaşık 2 bin 150 aranan şahıs tarafımızdan yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir. İstanbul Havalimanı Şübe Müdürlüğü personeli diğer birimlerden farklı olarak havalimanı gerekliliğine uygun olarak eğitimlere tabi tutulmakta. Bunlar sivil havacılık, hudut kapıları temel eğitimi, davranış analizi ve acil müdahale eğitimlerinden oluşmaktalar. Ayrıca sosyal içerikli eğitimlerde verilmektedir" dedi.