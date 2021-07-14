İstanbul Havalimanı'nda açılan temiz hava terası yolculara hizmet veriyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda açılan temiz hava terası tüm yolculara hizmet vermeye başladı.
İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA'nın Twitter'daki resmi hesabından temiz hava terasıyla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Uçuş öncesi açık havanın keyfini çıkarmak isteyen misafirlerimize müjde. Uçuş kapıları bölgesinde yer alan temiz hava terasımız tüm yolcularımızın hizmetinde." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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