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İstanbul Havalimanı'nda "ara tatil" yoğunluğu
6 saat önce
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.
Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.
Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı.
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