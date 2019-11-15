Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda "ara tatil" yoğunluğu
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 'ara tatil' yoğunluğu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda "ara tatil" yoğunluğu

6 saat önce

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında ilk ara tatilin başlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor.

Ara tatili yurt içi ve dışında değerlendirmek isteyen yolcular nedeniyle öğle saatlerinden itibaren iç hatlar terminalinde yoğunluk oluştu. Terminal girişlerinde kontrolden geçen yolcular, kontuarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Kontuarlar ile terminal girişlerindeki yoğunluğun azalması için görevliler de bazı önlemler aldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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