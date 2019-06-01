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İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği sürüyor

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda başlayan yolcu hareketliliği, hafta sonunda da devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği sürüyor, System.String[]
Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte İstanbul Havalimanı'nda başlayan yolcu hareketliliği, hafta sonunda da devam ediyor. Havayolu şirketleri artan talebi karşılamak için ek seferler düzenlerken, yoğunluğun başladığı Cuma günü havalimanını 180 bin 713 yolcu kullandı. 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin dün mesai bitimiyle birlikte başlamasının ardından İstanbul Havalimanı'nda başlayan yolcu yoğunluğu, bugün de devam etti. Tatilini İstanbul dışında geçirmek için hava ulaşımını tercih eden binlerce yolcu, sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nın İç ve Dış Hatlar Terminalleri'nde yoğun hareketlilik oluşturdu.
BEKLEME SÜRELERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN TEDBİRLER ALINDI 7 ayrı giriş kapısından terminaline giriş yapan yolcuların, güvenlik kontrol noktalarından geçerek biletleme işlemlerini gerçekleştirildi. Özellikle uçuşların yoğun olduğu saatlerde Check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında oluşabilecek yoğunluklar için havalimanında görevli personeller de tüm işlem noktalarını açık tutarak bekleme sürelerini en aza indirmeye çalıştı.
CUMA GÜNÜ 180 BİN YOLCU UÇTU Bayram önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA da yoğun yolcu talebi karşısında herhangi bir aksilik yaşanmaması için bayram süresince havalimanındaki personel ve ekipman sayısının arttırıldığını açıklamıştı. İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Cuma günü İstanbul Havalimanı'nı toplam 180 bin 713 yolcunun kullandığı belirtildi.
THY, 12 BİNİN ÜZERİNDE SEFERLE BİR MİLYON 930 BİN YOLCU TAŞIYACAK Kurban Bayramı münasebetiyle artan yolcu talebini karşılamak isteyen havayolu şirketleri de başta yurt içi ve yurt dışındaki tatil bölgeleri olmak üzere çok sayıda destinasyona ek seferler düzenlemişti. Bu kapsamda bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları da bayram tatili boyunca gerçekleştireceği 12 bin 624 seferle, 930 bini iç hat olmak üzere toplamda 1 milyon 930 bin yolcu taşıyacak.
"9 GÜN TATİLİ FIRSAT BİLİP GİDİYORUM" Türkiye'de öğrenci olduğunu ve bayram için memleketi Azerbaycan'a gittiğini belirten Cavid Almammadov, "Azerbaycan'a gidiyorum. Azerbaycan Türküyüm. Burada üniversite okuyorum, tatil için memlekete dönüyorum. Dersler ve sınavlar da bitti zaten 9 gün tatili fırsat bilip gidiyorum. Bayramı aile ve akrabalarımla geçireceğim. Bayram sonrasında da geri döneceğim" dedi. Yurt dışından gelip memleketi Elazığ'a giden diğer bir yolcu Yılmaz Alan ise "Elazığ'a gidiyorum. Yurt dışında Etiyopya'da çalışıyordum. Bayram için geldik memlekete gidiyoruz. Aslında iş bitimine de denk geldi bayram böyle güzel oldu. Bir yıldır eşimizden çocuğumuzdan ayrıyız gidince hasret gidereceğiz" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
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