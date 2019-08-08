İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği başladı... THY 59 ek sefer koydu

KURBAN Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.Türk Hava Yolları(THY), talepleri karşılamak üzere bayram tatilini ve sonrasını da kapsayacak şekilde 9-18 Ağustos tarihleri arasında yurt içinde 59 ek sefer yapacak.İstanbul Havalimanı'nda, yaz sezonuna ek olarak, kutsal topraklara giden hacı adayları ile bayram tatiline çıkanların eklenmesiyle iç ve dış hatlarda yoğunluk görüldü. Havalimanına gelen yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları iç ve dış hat terminallerinde zaman zaman kuyruklar oluşturdu. Havalimanı görevlileri tarafından yönlendirilen yolcular, kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport işlemlerini yaparak uçaklarına yönlendirildi. Öğleden sonra terminal girişlerindeki arama noktaları, kontuarlar ve pasaport noktalarında kısa süreli kuyruklar oluştu.

THY 59 EK SEFER KOYDU

Öte yandan, Türk Hava Yolları (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu, 9 günlük süreçte yeni evi İstanbul Havalimanı'ndan düzenleyeceği ek seferler ile çözüm bulmayı planlıyor. Bu kapsamda THY, 9-18 Ağustos'ta yurt içinde 59 ek sefer yapacak. Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100'leri bulması bekleniyor.

Akşam saatlerinde çalıştığı Moldova'dan İstanbul'a gelen Recep Alkıran, bayram tatilini geçirmek üzere İstanbul aktarmalı olarak memleketi Kayseri'ye gitti. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Alkırna, "15 gün kadar izin yapacağım. Bayramda da memleketim Kayseri'de olacağım. Kardeşimin düğünü var. Bu vesile ile düğünü de yapıp tekrar Moldova'ya geri döneceğim. Tatil boyunca bol bol da dinlenmeyi düşünüyorum" diye konuştu. Marmaris'e tatile giden Güngör Doğanay ise kurban bayramını ailesiyle birlikte kutlayacağını söyledi. Aynı zamanda tatil de yapacağını aktaran Doğanay, uçakların dolu olduğunu bilet bulmakta zorlandığını aktardı.



- İstanbul