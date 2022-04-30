İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU... - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...

30.04.2022 11:47

İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

İSTANBUL Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili nedeniyle dün başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Hava yolu şirketlerinin talebi karşılamak için koyduğu ek seferlerle birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün bin 293 uçuş planlanırken, 198 bin 332 yolcunun uçacağı belirtildi.

Bayram tatili için hava yolu ile seyahat edecekler, sabah erken saatlerden itibaren havalimanlarına akın etti. Koronavirüs pandemi süreci sonrasında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'nda da en yoğun günlerden biri yaşanıyor. Ek seferlerle birlikte bugün, bin 293 uçuş yapılacağı ve 198 bin 332 yolcunun havalimanını kullanacağı; bu sayının da pandeminin etkili olduğu son iki yılda en yüksek yolcu ve uçuş rakamları olduğu öğrenildi.

İç ve dış hatlarda giriş noktalarında kuyruklar oluştu. Yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.

ÇOCUKLAR UÇUŞ SAATİNE KADAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ailesiyle Ağrı'ya bayram tatiline giden Ahmet İdiz, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçuş saatine kadar kızlarıyla keyifli anlar geçirdi. Terminal içinde kurulan park alanında çocuklarının oyununa eşlik eden İdiz, "Ağrı'ya bayram ziyaretine gidiyoruz. Anne ve babamızı ziyarete gidiyoruz. 2 saat var uçuşumuza. Normalde burada beklememiz lazım. Buradaki park sayesinde çocukları sakinleştiriyoruz. Çocuklar için sosyal bir şey olmuş. Onlar buradayken bizi fazla yormuyorlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz" diye konuştu.

Tatilcilerden Kıvanç Babaoğlu ise bayram tatili için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya gitti. Babaoğlu, "Uçak biletlerini çok erken aldık. Erken check-in yaptırmıştık. Şimdi öğrendik, uçakta fazla bilet satılmış. Uçak dolu gidiyor hatta dışarıda kalanlar bile olmuştur. Bugün gerçekten bir yoğunluk var." dedi.

Nazan Bulut da " Mersin'e ailemi zayarete gidiyorum. Havalimanı yoğun ama bir aksaklık yok gayet güzel gidiyor. 4 gün gerçimeyi düşüdüyoruz. Biz biletimizi önceden almıştık o nedenle normaldi ama belki şu an alanlar için daha yüksek olabilir" şeklinde konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU...

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU... - Son Dakika


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