Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

16 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
Türk Hava Yolları (THY) ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.
Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik aramalarının ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminali'ndeki kontrol noktalarından pasaport işlemlerini gerçekleştirdi.
Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.
Havalimanının işletmecisi İGA da dokuz günlük bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı.
Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olduğu İGA çalışanları, yoğunluk yaşanan alanlara anında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.
Öte yandan bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Sabah, Ramazan Bayramı, İstanbul, Güncel
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