İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
1 saat önce
Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:53
tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul
Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun
TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi
Binali Yıldırım'dan canlı yayında "Kadir Topbaş" yanıtı
Binali Yıldırım: İSPARK'ın nasıl zarar ettiğini ben de anlamış değilim