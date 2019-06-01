Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

1 saat önce

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu, System.String[]
Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:53 
Sabah, Ramazan Bayramı, İstanbul, Ekonomi
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