İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BEKLETİLEN YABANCI YOLCULAR OTOBÜSLERLE KARABÜK'E GÖNDERİLDİ - Son Dakika

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BEKLETİLEN YABANCI YOLCULAR OTOBÜSLERLE KARABÜK'E GÖNDERİLDİ
6 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul
Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir
, Tunus
ve Ürdün
uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük
'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekliyordu. Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda Karabük'te bir öğrenci yurdu tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.
Görüntü dökümü:
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-Otobüslere binmeleri (Cep telefonu)
-Arşiv görüntüler
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:46 Kaynak: DHA
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