İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİN 500 YOLCUYA KORONAVİRÜS TESTİ - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BİN 500 YOLCUYA KORONAVİRÜS TESTİ
İSTANBUL Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için kurulan test merkezinde bu zamana kadar bin 500 yolcunun test yaptırdığı öğrenildi.
İSTANBUL Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve giden yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları için kurulan test merkezinde bu zamana kadar bin 500 yolcunun test yaptırdığı öğrenildi. Yolcuların büyük çoğunluğu ise Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Türkiye
'nin dünyaya açılan en büyük kapısından biri olan İstanbul
Havalimanı'nda 11 Haziran tarihi itibariyle yurt dışı uçuşlar başlamıştı. Yurt dışına giden ve gelen yolcuların koronavirüs testlerinin yapılması için havalimanında dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda test merkezi kuruldu. 6 Temmuz'da yolculara hizmet vermeye başlayan merkezde bu zamana kadar bin 500 yolcunun koronavirüs testi yaptırdığı öğrenildi. Test yaptıran yolcuların büyük çoğunluğu ise Almanya'da karantinaya girmek istemeyen gurbetçi vatandaşlar oluşturuyor. Test yaptırmak isteyen yolcular, ilk önce belirlenen ücreti ödeyip kayıt işlemi yaptırıyor. Yolcular daha sonra kabinlere giderek sağlık görevlileri tarafından boğaz ve burunda alınan sürüntüler alınıyor. Bu örnekler havalimanı içerisinde kurulan laboratuara götürülerek analiz yapılıyor. Test sonucu pozitif çıkan yolcuların uçuşları iptal edilerek detaylı tetkiklerin yapılması için hastaneye sevk edilirken, sonuçları negatif çıkan yolcular ise uçuşlarına devam ediyor.
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-ARŞİV
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:26 Kaynak: DHA
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