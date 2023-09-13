İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL

İstanbul Havalimanı\'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL
Son Güncelleme: 13.09.2023 12:16

Hayat pahalılığı ve ürün fiyatlarındaki artışlar devam ederken, İstanbul Havalimanı'nda satılan bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL oldu.

Son dönemde birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ederken hayat pahalılığı da giderek daha da artıyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşmüş durumda. Birçok kişi çarşı pazarlardaki fiyatlardan dert yanarken, havalimanlarındaki fiyat artışları ise inanılmaz boyutta. Bunun son örneği ise İstanbul Havalimanı'nda satılan bir dilim baklavanın fiyatı oldu.

DİLİMİ 340 TL

İstanbul Havalimanı'nda çekilen ve sosyal medyada elden ele dolaşa bir fotoğraf görenleri şaşkına çevirdi. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan baklavanın bir diliminin 340 TL olması "Yok artık" dedirtti.

İşte o fotoğraf:

İstanbul Havalimanı, Turizm, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL - Son Dakika


Son Dakika
12:39 Ayhan Bora Kaplan'ın 137 sayfalık ifadesinden bomba detaylar! Polis şefine ''rüşvet'' suçlaması var
12:22 Yargıtay Üyesi Kocaman, sessizliğini bozdu: Süleyman Soylu'ya yönelik bir operasyon var
12:14 İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL
11:55 İmamoğlu, taklidini yapan gencin videosunu paylaştı: Onu da çözeceğiz
11:50 Depremin vurduğu Fas'ın milli maçında tribünler hep bir ağızdan aynı sureyi okudu
11:38 SocGen'den Türkiye için bomba faiz tahmini: Bu ay yüzde 31'e çıkacak
11:25 Vietnam'da 9 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti
11:24 Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'nın cesur gelinliği hakkında konuştu: Muhafazakar biriyim, rahatsız oldum
11:21 Dolar 27 liraya koşuyor
11:19 İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu arayarak neden etkinliklere davet edilmediğini sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 13:11:39. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement