İstanbul Havalimanı\'nda bir dilim baklavanın fiyatı 340 TL

Son dönemde birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ederken hayat pahalılığı da giderek daha da artıyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşmüş durumda. Birçok kişi çarşı pazarlardaki fiyatlardan dert yanarken, havalimanlarındaki fiyat artışları ise inanılmaz boyutta. Bunun son örneği ise İstanbul Havalimanı'nda satılan bir dilim baklavanın fiyatı oldu.

DİLİMİ 340 TL

İstanbul Havalimanı'nda çekilen ve sosyal medyada elden ele dolaşa bir fotoğraf görenleri şaşkına çevirdi. Türk mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan baklavanın bir diliminin 340 TL olması "Yok artık" dedirtti.

İşte o fotoğraf: