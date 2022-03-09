İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu 73 kaçak cep telefonuyla yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yabancı uyruklu kadın yolcunun sırt ve el çantasında 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri 17 Şubat'ta İstanbul Havalimanı gelen yolcu katında yaptığı uygulama sırasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden gelen Eritre vatandaşı S.H.M'yi şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan kontrolde, kadın yolcunun sırt ve el çantasında çeşitli markalarda 73 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
S.H.M, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan yapılan işlemin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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