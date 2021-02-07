İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu doğum yaptı - Son Dakika

Cezalara rağmen uslanmıyorlar! Yine kayak merkezi yine koronanın hiçe sayıldığı görüntüler

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor, kendisini savundu

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu doğum yaptı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'na St. Petersburg seferi ile gelip Ankara Esenboğa Havalimanı'na aktarma yapmak isteyen yolcu Kabilzhankyzy Shakhsanam, transfer bölgesinde doğum yaptı. Hastaneye sevk edilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

St. Petersburg seferi ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na aktarma yapmak isteyen Kabilzhankyzy Shakhsanam, İstanbul Havalimanı transfer bölgesinde doğum yaptı. Pasaport kontrolü öncesinde doğum yapan kadın ve bebeği sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolcu Shakhsanam ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.