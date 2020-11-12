İstanbul Havalimanı'nda bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu - Son Dakika

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan ve burada sinir krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Burada yapılan aramalarda şüphelinin yeleğinde 70, bacaklarına sarılı halde ise 30 kaçak cep telefonu bulundu.

Alınan bilgiye göre, risk analiz polisleri, 9 Kasım'da, vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelendikleri Mısır uyruklu yolcuyu takibe aldı.

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