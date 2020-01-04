İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan gümrüklenmiş değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasak olan gümrüklenmiş değeri 310 bin lira olan 77 adet bufalo boynuzu Edirne'de yapılan operasyonda ise 235 canlı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen ilk operasyonda; Uganda'nın Entebbe Havalimanı'ndan gelen iki şahıs, Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden yapılan risk analizi sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şahısları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapmasının ardından şüpheli yolcular tespit edilerek gözetim altına alındı. Yolcular, gümrüğe tabi eşyam yoktur beyanı anlamına gelen "Yeşil Hattı" kullanarak ülkeye giriş yapmak üzereyken gümrük muhafaza ekiplerince durduruldu. Valizleri önce x-ray taramasına tabii tutulan yolcular, daha sonra da fiziki olarak arandı. İki şahsın bagajlarında toplam 77 adet bufalo boynuzu ele geçirildi. Ele geçirilen bufalo boynuzlarının gümrüklenmiş değerinin 310 bin Türk Lirası olduğu belirlendi.

Edirne'deki İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Yunanistan'dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı. Her iki operasyonda ele geçirilen bufalo boynuzları ve güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak'tan Temsa açıklaması: Güzel haber alacaksınız
Sosyal medyada en çok etkileşim alan Süleyman Soylu oldu MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak Oyuncu Akın Akınözü, sevgilisiyle uçakta öpüşürken görüntülendi

Son Dakika Haberleri
18:11 İran'da bir camiinin kubbesine 'intikamı' temsil eden kırmızı bayrak çekildi - Son Dakika
18:09 Suriye'de çekim yapan TRT Arapça ekibinin yakınlarına roket düştü - Son Dakika
18:05 Şentop: Bir damla petrolü bir damla kandan değerli gören anlayışlar Ortadoğu'ya barış... - Son Dakika
18:05 Yangında mahsur kalan aileyi polis ve itfaiye kurtardı - Son Dakika
18:02 Yükümlüler sahipsiz hayvanları yuvalarına kavuşturdu - Son Dakika
17:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Irak ve İran cumhurbaşkanlarıyla görüştü - Son Dakika
16:32 Darbeci Hafter'in destekçisi BAE, Libya'da sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 18:16:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda bufalo boynuzu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]