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İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı

16.08.2021 13:54

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılmak üzere Hong Kong'dan Hollanda'ya gönderilen 4,3 ton madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.

"OPERASYONLARLA BİR UYUŞTURUCU ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ"

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı

İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, Hong Kong, Hollanda, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı - Son Dakika


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