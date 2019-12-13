İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1) - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

7 saat önce

Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA  BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU (1), System.String[]

-Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

- İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS -   İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar oldu. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucunun bulunduğu kutular

-Sergilenen uyuşturucu madde

-Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği

-Gümrük ekipleri

-Genel ve detaylar


İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:16 Kaynak: DHA
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