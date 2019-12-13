İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu (1) - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu (1)

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda büyük uyuşturucu operasyonu (1), System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, aynı zamanda Türkiye'deki havalimanlarında bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktar oldu. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:18 Kaynak: DHA
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