İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

6 saat önce

Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU, System.String[]

-Gümrük Muhafaza Ekipleri, Türkiye'deki havalimanlarındaki en büyük miktarda uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği operasyona imza attı.

- İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda 1 ton 745 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS -   İSTANBUL Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kargo terminalinde düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 milyon lira olan, 1 ton 745 kilogram bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde (kratom) ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

KRATOM... YENİ NESİL UYUŞTURUCU

Söz konusu kargo, muhafaza memurlarınca inceleme altına alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpekler ile kontrol edildi. Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu eşyanın bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan 'kratom' olduğu belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu öğrenildi.  Yakalanan uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin yeni nesil uyuşturuculardan olan kratom maddesi olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı, Türkiye'de ise ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen uyuşturucu madde

-Uyuşturucunun bulunduğu kutular

-Sergilenen uyuşturucu madde

-Operasyona katılan narkotik dedektör köpeği

-Gümrük ekipleri

-Bitki temelli yeni nesil uyuşturucu madde paketleri

-Kratom paketleri

-Genel ve detaylar


İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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