İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BÜYÜKELÇİ VE BAŞKONSOLOSLARA KORONAVİRÜS PANELİ - Son Dakika

İSTANBUL Havalimanı Mülki İdare Amirliği Başkanlığında Türkiye'de görev yapan 75 ülke büyükelçisi ve başkonsolosun katıldığı 'Pandemi Tecrübe Paylaşım' adlı panelde koronavirüs sürecinde havalimanında alının tedbirler ve çalışmalar anlatıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü eğitim konferans salonunda düzenlenen panele büyükelçi ve başkonsoloslarının yanı sıra, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak, İGA ve Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri de katıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, bu süreçte pandemi ile nasıl mücadele edileceğini öğrendiklerini dile getirirken, İGA CEO'su Kadri Samsunlu ise yaptığı sunumda havalimanında alınan önlemleri anlattı.

TEDAVİ VE KONAKLAMALAR SİGORTA KAPSAMINA ALINDI

Şanlı yaptığı konuşmada, Pandemi sürecinin bizlere öğretmiş olduğu bir çok süreç vardır. Bunların başında dünyanın ortak yaşam alanı olduğudur ve sandığımızdan çok daha küçük dünyada birlikte yaşadığımızı pandemi süreciyle öğrenmiş oldu. Bir başka gerçek pandemi ile nasıl mücadele edeceğimizi öğrendik. Bugün rahatlıkla ifade edebilirim ki başta ülkem olmak üzere tüm dünya ülkeleri bu süreçten öğrenerek çıkmış bulunmakta. Gelecekte olası salgınlara karşı ne yapacağını bilen bir dünyadan bahsediyoruz. Geliştirilen sigorta paketi kapsamında ülkemizde turistik amaçlı gelen tüm yolcuların COVİD-19 kaynaklı tedavi ve mecburi konaklama durumları sigorta kapsamında alınmış ve kamu güvencesi getirilmiş. Bunun yanında havalimanımızda günlük 40 bin aşkın kapasiteli bir test laboratuvarı ile gelen ve giden tüm yolculara test edilme imkanı sunan bir laboratuvar kurulmuştur dedi.

SÜRECİ TARİHLERLE ANLATTI

Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Aykut Yener Kavak ise, 13 Ocak'ta biz ilk havalimanımızda risk analizi yaptık hangi havayollarının özellikle bu bölgeden uçtuklarını belirledik. Sefer sayılarını ve frekanslarını tespit ettik. Bu uçuşları hangi pier kabul edeceğimizi ve hangi sağlık tedbirlerimizi uygulayacağımızı belirledik. Yolcularımız için COVİD enfeksiyonu ile ilgili rehber hazırlandı. 20 Ocak'ta o bölgeden uçuşları olan Türk Hava Yolları ve Çin Havayolları yetkilileri ile görüşerek ortak bir yol haritası belirledik. Eğer bu uçuşlarda şikayeti olan bir yolcu olursa bizim birimimize haber verilmesi bizim sağlık ekibi muayene ve kontrol etmeden herhangi bir yolcu inişine izin verilmesini istedir. 22 Ocak'ta Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısından sonra özellikle Çin bölgesinden gelen uçaklara termal kamera ile taramalara başladık. Burada bizim havalimanımızda 5 tane kolumuz var. A pier olarak adlandırdığımız alanda tek kanaldan yolcuların gelebildiği bu tip durumlarda daha kolay insanları denetleyebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz bir kol olduğu için bu amaçla kullandık. Özellikle sabah 05.00-08.00 Çin başta olmak üzere virüsün yoğun olduğu bölgelerden gelen uçuşlar alanımıza geldiği için o bölgedeki havalandırma sisteminde daha önce yüzde 30 temiz hava basılan alana yüzde 100 temiz hava basılmasını sağladık. Şuan terminal içerisinde yüzde 100 temiz hava basılmaktadır diye konuştu.

İKİ KARANTİNA ODASI BULUNUYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında terminalde iki adet karantina odası bulunduğunu hatırlatan Kavak konuşmasını şöyle sürdürdü Birincisi apron bölgesinde bulunan, havalandırması özel olan bir ameliyathane ortamı sağladığımız ultraviyole sistemleriyle dezenfekte edilen iki yataktan oluşan karantina alanı. Diğer alanımız ise terminal içindeki vakaları izole etmek için 8 yataklı bir karantina odamız da mevcut. 5 Şubat'ta tüm uluslar arası uçuşlarda termal kamera uygulaması başlatıldı ve termal kamera sayımızı 10'a çıkardık. Pasaport öncesinde semptomu olan veya giriş yasağı olan ülkelerden aktarmalı gelen yolcularımız için de sınır muayene noktası oluşturduk iki alanda. Hekimlerimiz tarafından bu hastalarımız değerlendirildi ondan sonra ülkelere girişi veya olası vaka olarak düşündüğümüz yolcuların hastaneye sevkleri sağlandı.

BURADA VERİLEN TEST SONUÇLARI GEÇERLİ

Konuşmaların ardından Dr. Aykut Yener Kavak, panele katılan başkonsolosların soruları yanıtlandı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı test merkezi liste içinde bulunmadığı gibi görünüyor bu doğrumu doğruysa bunun nedeni nedir. Bundan sonra Havalimanı içindeki bur merkezin Sağlık Bakanlığı merkez listesine girilmesi konusunda gerekli çalışmalar başlayacak mı sorusu üzerine Kavak şunları söyledi

Burası Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı. Burada verdiğimiz raporlar tamamen oranın hekimleri çalışıyor ve raporlar o hastane adına veriliyor. Havalimanlarında havalimanı adına laboratuvar açılması mümkün değil. O yüzden oradan alınan sonuçlar bizim sağlık bakanlığı onaylı o hastanenin uzmanları tarafından imzalanmış geçerli sonuçlar.