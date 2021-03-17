İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇANAKKALE ZAFERİ PROJESİ 'DİNLE YOLCU' - Son Dakika

ÇANAKKALE Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda kurulan bilboardlarda yayınlanan videolarla zaferin nasıl kazanıldığı terminaldeki yolculara anlatılıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Çanakkale'yi geçilmez kılan ve istiklal mücadelemize zemin hazırlayan destansı mücadeleyi günümüze taşımak amacıyla "Dinle Yolcu" isimli projeyi Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünü vesilesiyle hayata geçirdi. 15-19 Mart tarihleri arasında İstanbul Havalimanı terminalinde zaferin günümüze ulaşan destanlarıyla billboard etkileşimi üzerine kurulu proje yolcuların büyük ilgisini gördü. Çanakkale'de o döneme kadar görülmüş en büyük donanmaya "Dur Yolcu" diyerek geçit vermeyen kahraman askerlerimizden Seddülbahir Kahramanı Yüzbaşı Yusuf Kenan, Anafartalar'da 56. Fırkada erkek kılığına girerek mücadele eden Hatice Hanım ve Kayserili Mehmet'in zafer esnasındaki duyguları terminal içerisindeki yolculara İngilizce ve Türkçe alt yazılarla anlatılıyor.

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE YOLCULAR O ANLARI YAŞIYOR

Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle havalimanına kurulan billboardların içerisine yüz tanıma cihazı ve gopro kameralar eklendi. Ardından billboard çevreleri siper ve bayraklar ile süslendi. Eğer yolcular billboardlara odaklanmaz ise sabit görsel olarak afiş ekranda duruyor. Eğer kullanıcı billboardların karşısına geçerek 5 saniye billboarda baktığında yüz tanıma cihazı sayesinde tablodaki kahraman hareketleniyor ve dinle yolcu diyerek savaş esnasındaki hikayesini anlatmaya başlıyor.