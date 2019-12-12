İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİKOLATALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİKOLATALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİKOLATALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

6 saat önce

Narkotik köpeği Asil'in bulduğu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİKOLATALARIN İÇİNE GİZLENMİŞ 15 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]

- Narkotik köpeği Asil'in bulduğu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera Enver ALAS/ İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi.

ÇİKOLATALARIN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Bunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA

Böylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli C.M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Gümrük ekiplerinin çikolataları incelemesi(Cep telefonu

-Çikolataların içinden paketlenmiş kokainin çıkarılması

-Operasyondan ele geçirilenlerin fotoğrafları

-Ele geçirilen kokainin sergilenmesi

-Muhabir anonsu

-Çikolata ambalajları

-Siyah bant  ile sarılı kokainden görüntü

-Çerçevelerin görüntüsü

-Genel ve detaylar


İstanbul, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:51 Kaynak: DHA
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