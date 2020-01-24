İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR - Son Dakika

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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR
21 dakika önce
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYORHaber- Kamera: İbrahim YILDIZ- Enver ALAS, İSTANBUL- Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla...
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:09 Kaynak: DHA
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR
Haber- Kamera: İbrahim YILDIZ- Enver ALAS, İSTANBUL- Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.
Görüntü dökümü: Kontrollerden detaylar
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