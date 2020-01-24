İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR

21 dakika önce

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYORHaber- Kamera: İbrahim YILDIZ- Enver ALAS, İSTANBUL- Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla...

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR, System.String[]

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR

Haber- Kamera: İbrahim YILDIZ- Enver ALAS, İSTANBUL- Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.  Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

Görüntü dökümü: Kontrollerden detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:09 Kaynak: DHA
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