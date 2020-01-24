İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor. - Son Dakika

İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

11 dakika önce

Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.

Çin'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.

İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:18 Kaynak: DHA
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