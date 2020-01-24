İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor - Son Dakika

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İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor
6 dakika önce
ÇİN'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
ÇİN'de başlayan "Corono Virüsü" nedeniyle İstanbul Hava Limanı'nda Çin'den gelen yolcular "Corono Virüsü" nedeniyle termal kameralarla kontrolden geçiriyor. Kontroller ikinci bir açıklamaya kadar devam edecek.
(Fotoğraflı)
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