İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3. - Son Dakika

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İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3.
6 saat önce
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR 3 (aktüel görüntüler)
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR 3 (aktüel görüntüler)
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