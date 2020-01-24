İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3. - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3. - Son Dakika

İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3.

6 saat önce

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR 3 (aktüel görüntüler)

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÇİN'DEN GELEN 3 UÇAKTAKİ YOLCULAR TERMAL KAMERALARLA KONTROL EDİLİYOR 3 (aktüel görüntüler)

İstanbul havalimanı'nda çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor 3.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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