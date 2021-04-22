Son dakika haber! İstanbul Havalimanı'nda " Şimdi Çocukların Zamanı " - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayata geçirdiği Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı "konsepti ve Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanını korona virüs salgını nedeniyle dijital ortamda kutladı.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak veya daha eğlenceli bir hale getirmek için yoğun çaba harcayan İGA, çocuklar için özel uygulamaları hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti olan "Şimdi Çocukların Zamanı" lansmanı ile tanıtıldı.

"Çocuklara özel hizmet "

Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti adı altında İstanbul Havalimanı'nda çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının toplam büyüklüğü ise 700 m2'lik alanı kaplıyor. Çocuklu aileler İstanbul Havalimanı'na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar. Aileler havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyorlar. Havalimanı terminal girişinde çocuklar ve aileleri uzay mekiği şeklinde kendileri için özel olarak tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyorlar. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına kadar uğurlanıyorlar. İstanbul Havalimanı'nda, 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama & uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor. - İSTANBUL