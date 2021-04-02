İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

02.04.2021 11:54
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI, System.String[]

İSTANBUL Havalimanı'nda, çok sayıda suçtan aranan şüpheli R.A., Türkiye'ye girmek isterken pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı.

İSTANBUL Havalimanı'nda,  çok sayıda suçtan aranan şüpheli R.A., Türkiye'ye girmek isterken pasaport kontrolü esnasında gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansırken, R.A., polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İnterpol Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Mart Pazartesi günü, saat 23.55 sıralarında Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na gelerek giriş yapmak isteyen R.A., isimli kişi pasaport kontrolü sırasında gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde interpoltarafından aranması olduğu ve 4 kez "Basit Yaralama", 2 kez "Hakaret", "Tehdit" ve 2 kez de "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli R.A., emniyetteki işlemleri devam ederken, yakalanma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Pasaport, İstanbul, Türkiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA, ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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