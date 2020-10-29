İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyet'in kurtuluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Havalimanı'nda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı yolcular Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97'nci yılı ve İstanbul Havalimanı'nın hizmete girişinin ikinci yıldönümü münasebetiyle İstanbul Havalimanı'nda çifte kutlama gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle terminalin dört bir köşesi Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle donatıldı. Havalimanı işletmecisi İGA, özel etkinlikler düzenledi.

YERLİ VE YABANCI YOLCULAR CUMHURİYET COŞKUSUNA ORTAK OLDU

Cumhuriyet Bando Korteji tarafından terminal içerisinde marşlar çalındı. Sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular da terminaldeki Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu. Yolcular, havalimanı personelleri tarafından kendilerine hediye edilen Türk bayraklarını sallayarak bando ekibine eşlik etti. Bazı yerli ve yabancı yolcuların coşkulu kutlamaları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına kaydettikleri görüldü.

AZERBAYCANLI YOLCU, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İstanbul Havalimanı'ndaki Cumhuriyet kutlamalarında Azerbaycanlı yolcu İlhame Çınar gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisine hediye edilen Türk bayrağını öperek bando ekibinin çaldığı marşlara eşlik eden Çınar, "Kardeş ülke Azerbaycan'danım. Karabağ'danım. Ne mutlu Türküm diyene. Bu bayrağı Kur'an-ı Kerim gibi mukaddes bilirim. Çünkü kaç binler bu bayrak için şehit oldu. Kaç binlerce çocuk babasız kaldı. Kaç binlerce hanımlar eşsiz kalmış. Kaç binlerce anne evlatsız kalmış. Bu bayrak başımız üstü olmalıdır. Rabbim dünyadaki tüm Türkleri korusun. Rabbim her zaman Türklerle olsun. Türklere zafer yakışır" dedi.

(Ferhat Yasak/İHA)