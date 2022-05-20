İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DEPREM TATBİKATI

2022 Afet Tatbikat yılı kapsamında İstanbul'da bugün AFAD koordinasyonunda 'Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı' gerçekleşti. İstanbul Havalimanı da tatbikat yapılan noktalardan biri oldu.

Deprem senaryosu olarak belirlenen İstanbul Adalar Merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem üzerine bugün saat 14.00 itibariyle başlayan tatbikat düzenlendi. Tatbikatta Ulaştırma ve Altyapı görevlileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri, Jandarma, Kızılay ve AFAD yetkilileri hazır bulundu. Deprem sonrası İstanbul'dan tahliye edilecekler için İstanbul Havalimanı transfer noktası belirlendi. Senaryo gereği Kızılay'ın mobil aşevi aracı afetzedelere sıcak yemek dağıtımı yaptı. Havalimanı aracılığıyla tahliye edilecek depremzedeler için kayıt masası da oluşturuldu.