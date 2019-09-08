İstanbul Havalimanı'nda en çok ABD'li ve İngiliz yolcular konakladı

Dünyanın en büyük terminal oteli olma unvanına sahip İstanbul Havalimanı içerisindeki otel, tam kapasite uçuşların başlamasıyla aradan geçen 5 aylık dönemde en çok yüzde 25'lik payla ABD'li ve İngiliz yolcular tarafından kullanıldı. Otelin terminalin hava tarafında kalan bölümünde ise doluluk oranı yüzde 115'lere yükseldi.



İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle devreye alınmasının akabinde dünyanın en büyük terminal otelinde doluluk oranları saatlik olarak da oda tutulabilmesinin getirdiği etkiyle yüzde 115'e kadar çıktı. Havalimanı içerisindeki oteli en çok tercih edenler ise yüzde 25 oranında ABD'li ve İngiliz yolcular oldu.



"Minimum 4 saatlik şekilde oda satışı yapabiliyoruz"



Otelin açıldığından bu zamana kadar geçen 5 aylık performansını değerlendiren YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, "İstanbul Havalimanı'nın içinde yer alan terminal oteli şu anda dünyanın en büyük terminal içi oteli konumunda. Açıldığımız günden bu yana her ay rakamlarımızı daha da yükseltiyoruz. Toplamda 451 odamız var. Kara tarafında doluluklarımız yüzde 75'lere ulaştı, hava tarafında ise yüzde 115'lere geldi. Bunun en temel sebebi hava tarafında saatlik satışlar yapabilmemiz. Minimum 4 saatlik şekilde oda satışı yapabiliyoruz. Özellikle transit yolcular ve iş amaçlı kısa süre ülkemize gelen yolcular hava tarafındaki odalarımızda çok ciddi bir trafik oluşturuyor" şeklinde konuştu.



En çok ABD'li ve İngiliz yolcular konaklıyor



İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan otelde en çok Amerikalı ve İngiliz yolcuların konaklarına dikkat çeken Göymen, "Hem kara hem de hava tarafında müşteri profiline bakıldığında konaklayan misafirlerimizin yüzde 25'ini Amerika ve İngiltereliler oluşturuyor. Bu milletleri Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransız ve İtalyanlar takip ediyor. Kara tarafında Türk müşterimiz yüzde 10'luk bir pay alıyor, kalanı ise yine yukarıda belirttiğim ülkelerden" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL