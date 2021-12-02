Üye Girişi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi

02.12.2021 10:30
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi

AVRUPA'DA erişebilirlik havalimanı ödülünü almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, hayata geçirdiği projeler ile engelli yolcuların seyahat deneyimlerini daha kolay hale getiriyor.

AVRUPA'DA erişebilirlik havalimanı ödülünü almaya hak kazanan İstanbul Havalimanı, hayata geçirdiği projeler ile engelli yolcuların seyahat deneyimlerini daha kolay hale getiriyor. Bir engelli çocuk babası olan havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay yapması için bir dizi proje hayata geçirdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli yolcuların sorunsuz seyahat edebilmesi için havalimanında yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Özel park alanlarından, dinlenme yerlerine kadar en ufak ayrıntıların düşünülerek hayata geçirilen projeler ile engelli yolcular havalimanında seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Kendi kızının da bir engelli bir birey olduğunu ifade eden bu yüzden engelli yolcuların seyahatlerini daha kolay yapabilmesi için bütün detayların en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğünü ifade eden Samsunlu, "Kızım otistik olduğu için biz iyi kötü engelli gruplarının ailelerinin, çocuklarının neler yaşadığını hissedebiliyoruz. Benim kızım seyahat etme konusunda toleransı daha yüksek. Biz onunla belli dönemlerde Amerika'ya bile gitmişizdir ama bu toleransı yüksek olmayan Türkiye'de birçok birey var. Bu engelliler aileleriyle de seyahat etmeleri gerekiyor. Bunu sağlamak için de bizim gibi havalimanlarının ailelere yardımcı olması lazım" diye konuştu.

O ZAMAN FARK OLUŞTURUYORSUNUZ

Erişebilirlik konusunda İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve dünyadaki bir çok havalimanından önde olduğuna hatırlatan CEO Samsunlu, "Erişilebilirliği insan DNA'sının bir parçası gibi görmek lazım. Bunu parmağınızın ucuyla 'şunu yaptık mı yaptık' diye kutuya çarpı atmak olarak görürseniz dünyada herkes bunu yapıyor. Ama siz bunu kendi yolcu süreçlerinizin özel bir kulvarı olarak görürseniz ki biz bunu böyle görüyoruz. İşte o zaman fark oluşturuyorsunuz. Singapur Havalimanı bu konuya ciddi anlamda eğiliyor" diye ifade etti.

900 NOKTA ENGELLİ YOLCULARA AYRILDI

İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcular için ayrılan noktaları basın mensuplarıyla birlikte gezen Kadri Samsunlu, " Havalimanı olarak bu konuda da kendimize bir görev almış durumdayız. Bu görev de otoparktan başlayan, terminalin kapısı, Check-in, danışma, ikinci kontrol ve köprüye kadar olan süreçte engellilerin web sitemizi, mobil uygulamamızı, ürettiğimiz altyapıya eklediğimiz çözümleri kullanarak kendi yollarını bulmaları ve bu seyahat noktasında sıkıntı yaşarlarsa onlara oluşturduğumuz özel odalarda da dinlenerek aileleriyle beraber uçaklarını beklemesini sağlamak. Biz havalimanımıza en yakın noktada 900 tane noktayı engelli bireylerimize ayırdık. Havalimanını kullanan tüm yolcularımızdan bu engelli park alanlarının engelliler tarafından kullanılması konusunda saygı bekliyoruz. Bu konuda da saygısızlık yapan tüm kullanıcıların peşindeyiz. Bugüne kadar da 7 bine yakın ceza kesildi ve bu ceza kesilmeye devam edecek. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, çünkü o alanlar engelliler için ayrılmış durumda. Engelli bireyler rahat hareket edebilse zaten o alanlar ayrılmaz. Ayırdıysak toplumun da buna saygı duyması lazım. Bu saygıyı oluşturma noktasında mülki idare amirliğiyle ve emniyetle beraber savaşımızı sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

DÜNYA SEVİYESİNDE DE BUNU TEKRARLAYACAĞIZ

Havalimanı olarak dünyada en iyi havalimanı olmayı hedeflediklerini ifade eden Samsunlu konuşmasını şöyle sürdürdü:  "Biz dünyanın en iyi havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bakın ikinci, üçüncü olmak değil en iyisi olmayı hedefliyoruz. Bunun bacakları normal yolcunun burada müthiş bir deneyim kazanmasıyla sınırlı değil. Toplumun her seviyesindeki insana da bu havalimanında eşit olarak aynı mutluluğu sağlamamız gerekiyor. Erişilebilirlik de bunun en önemli bacaklarından biri. Bugün Türkiye'de 8 milyona yakın engelli vatandaş var. Bu toplam nüfusun yüzde 10'u demektir. Biz bunu göz ardı edip, onlara çözüm üretmeden bu havalimanını birinci duruma getiremeyiz. Neredeyiz? Bu sene Avrupa'da Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin verdiği erişilebilirlik ödülünü ilk kez biz aldık. Biz bunu dünya seviyesinde de tekrarlayacağız. "


- İstanbul
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi
İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Engelli, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı 10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı Ameliyatta hastanın yanlış ayağını kesen cerraha para cezası 10:27 Ameliyatta hastanın yanlış ayağını kesen cerraha para cezası Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, 18:55 Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak 17:42 Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak

Son Dakika Haberleri
10:36 Gaziantep'teki bebeğe şiddet olayında baba hakkında tüyler ürperten ayrıntılar ortaya çıktı
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
10:21 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!
10:19 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor
10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
10:17 Önce ayakta alkışladı, sonra istifa etti!
10:16 Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız
10:15 Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek
10:07 Hangi içgüdüyle hayatta kalıyoruz? Bilim insanları kaynağını buldu!
Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası almış! İşte Bakan Elvan'ın istifasının perde arkası Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası almış! İşte Bakan Elvan'ın istifasının perde arkası         
10:39
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?         
10:31
Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş         
10:27
'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor 'Maske Kimsin Sen?' yarışması başlıyor         
10:19
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti Türkiye, Hayriye Alkutay'a ağlıyor! Bir kadın daha koca dehşetine kurban gitti         
00:53
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:50
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:33
Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 10:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda engelli yolcuların seyahatleri daha kolay hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement