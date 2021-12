İstanbul Havalimanı'nda 'erişilebilir rota' ile engelsiz seyahat - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda 'erişilebilir rota' ile engelsiz seyahat

İSTANBUL Dünya Engelliler Günü'nde engelli yolcuların engelsiz seyahatine imkan sağlayan İstanbul Havalimanı'ndaki 'erişilebilir rota' uygulamasına dikkat çeken İGA CEO'su Kadri Samsunlu, otoparktan uçak kapısına kadar her adımı uygulamalı olarak anlattı.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli yolcuların sorunsuz seyahat edebilmesi amacıyla İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen uygulamaları yerinde anlattı. Havalimanı girişinde otoparktan başlayarak uçağın kapısına kadar her aşamayı uygulamalı olarak gösteren Samsunlu, seyahatin her aşamasında engelli yolcuların sorunsuz seyahat edebilmeleri için tüm çabanın gösterildiğini belirtti. Geçtiğimiz Ekim ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından 'Erişilebilir Havalimanı' olarak ödüle layık görülen İstanbul Havalimanı'nda otizm, Down sendromu, serebral Palsi, işitme, görme engeli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan bireyler için terminal girişinden uçuş kapısına kadar kolaylık sağlayan birçok uygulama düşünüldü.

"Kızım otistik olduğu için engelli ailelerinin, çocuklarının neler yaşadığını hissedebiliyoruz"

Kendi kızının da engelli bir birey olduğunu ifade eden İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, "Büyük kızım otistik olduğu için biz iyi kötü engelli gruplarının ailelerinin, çocuklarının neler yaşadığını hissedebiliyoruz. Biz de bununla beraber 7/24 yaşıyoruz. Benim kızım seyahat etme konusunda toleransı daha yüksek. Biz onunla belli dönemlerde Amerika'ya bile gitmişizdir ama bu toleransı yüksek olmayan Türkiye'de birçok birey var. Bunlar görünmeyen engelliler. Bu engelliler aileleriyle de seyahat etmeleri gerekiyor. Onların da Tokat'taki, Van'daki akrabalarını görme hakları var. Bunu sağlamak için de bizim gibi havalimanlarının ailelere yardımcı olması lazım" diye konuştu.

"Çok ilerideyiz, Avrupa'da verilen ilk havalimanları erişilebilirlik ödülünü alarak gösterdik"

Erişilebilirlik konusunda İstanbul Havalimanı'nın Avrupa ve dünyadaki bir çok havalimanından önde olduğuna dikkat çeken Samsunlu, "Çok ilerideyiz. Avrupa'da verilen ilk havalimanları erişilebilirlik ödülünü alarak gösterdik. Bütün Avrupa'daki havalimanları başvurabilirdi. Biz başvurduk, ne yaptığımızı anlattık. Buradaki yolcuların geri bildirimlerini paylaştık sonucunda da birinci olduk. Erişilebilirliği insan DNA'sının bir parçası gibi görmek lazım. Bunu parmağınızın ucuyla 'şunu yaptık mı yaptık' diye kutuya çarpı atmak olarak görürseniz dünyada herkes bunu yapıyor. Ama siz bunu kendi yolcu süreçlerinizin özel bir kulvarı olarak görürseniz -ki biz bunu böyle görüyoruz. İşte o zaman fark oluşturuyorsunuz. Diğer aktarma havalimanlarında Singapur bu konuya ciddi anlamda eğiliyor, Frankfurt elinden geleni yapıyor ama bizim burada bir tane farkımız var. Biz yepyeni bir altyapıyız, diğerleri mevcut altyapının içine bunları yerleştirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

"Biz engellileri sadece bir günde hatırlamıyoruz, her gün hatırlıyoruz"

Üretilen çözümler sayesinde her engeli bireyin İstanbul Havalimanı'nda kendi başına seyahat edebileceğini belirten Kadri Samsunlu, "Havalimanımızın toplumun her kesimi tarafından kullanılabilmesi açısından çok önemli. Biz engellileri sadece bir günde hatırlamıyoruz, her gün hatırlıyoruz. Onları operasyonlarımızın ana parçası haline getirmiş durumdayız. Oluşturduğumuz çözümler, ürettiğimiz ürünlerle beraber her engelli bireyin bu havalimanında kendi başına seyahat edebilmesinin alt yapısını oluşturduk. En önemli konuda havalimanlarının engelliler açısından da normal bireyler gibi kullanılmasının önünü açmak. İstanbul Havalimanı olarak bu konuda da kendimize bi görev almış durumdayız. Bu görev de otoparktan başlayan, terminalin kapısı, Check-in, danışma, ikinci kontrol ve köprüye kadar olan süreçte engellilerin web sitemizi, mobil uygulamamızı, ürettiğimiz altyapıya eklediğimiz çözümleri kullanarak kendi yollarını bulmaları ve bu seyahat noktasında sıkıntı yaşarlarsa onlara oluşturduğumuz özel odalarda da dinlenerek aileleriyle beraber uçaklarını beklemesini sağlamak" dedi.

"Bugüne kadar da 7 bine yakın ceza kesildi"

Havalimanındaki engelliler otopark alanlarına normal yolcuların da park ettiğine dikkat çekerek bu durumun önüne geçmek için mücadele ettiklerini dile getiren İGA CEO'su Kadri Samsunlu, "Biz havalimanımıza en yakın noktada 900 tane noktayı engelli bireylerimize ayırdık. Havalimanını kullanan tüm yolcularımızdan bu engelli park alanlarının engelliler tarafından kullanılması konusunda saygı bekliyoruz. Bu konuda da saygısızlık yapan tüm kullanıcıların peşindeyiz. Bugüne kadar da 7 bine yakın ceza kesildi ve bu ceza kesilmeye devam edecek. Biz bundan vazgeçmeyeceğiz, çünkü o alanlar engelliler için ayrılmış durumda. Engelli bireyler rahat hareket edebilse zaten o alanlar ayrılmaz" şeklinde konuştu.

"Biz dünyanın en iyi havalimanı olmayı hedefliyoruz"

Dünya havalimanları arasında en iyi olmayı hedeflediklerini de vurgulayan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Biz dünyanın en iyi havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bakın ikinci, üçüncü olmak değil en iyisi olmayı hedefliyoruz. Bunun bacakları normal yolcunun burada müthiş bir deneyim kazanmasıyla sınırlı değil. Toplumun her seviyesindeki insana da bu havalimanında eşit olarak aynı mutluluğu sağlamamız gerekiyor. Erişilebilirlik de bunun en önemli bacaklarından biri. Bugün Türkiye'de 8 milyona yakın engelli vatandaş var. Bu toplam nüfusun yüzde 10'u demektir. Biz bunu göz ardı edip, onlara çözüm üretmeden bu havalimanını birinci duruma getiremeyiz. Neredeyiz? Bu sene Avrupa'da Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin verdiği erişilebilirlik ödülünü ilk kez biz aldık. Biz bunu dünya seviyesinde de tekrarlayacağız" diye konuştu.

Ayçiçeği temalı yaka uygulaması

Dışarıdan bakıldığında herhangi bir engeli yok gibi görünen engellilere yönelik ayçiçeği yaka kartı temalı uygulamanın da bulunduğunu kaydeden Kadri Samsunlu, "Görünür bir engeli olmayan bireylerin havalimanımızda tanınmalarını sağlıyor. Yani bu kurdeleyi gördüğünüz zaman havalimanımızdaki herkes bu bireyin bir engeli olduğunu ama dıştan anlamadığınızı biliyor. Ona göre de her türlü çözümü bu bireylere ve ailelerine sunuyor. Böylelikle de engellilere ve ailelerini rahatsız etmeden havalimanında sessizce onlara yardımcı oluyoruz" dedi.