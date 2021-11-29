İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini en açık gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu - Son Dakika

İstanbul'da bugün etkili olan lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. 130 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar yerinden söküldü. Can kaybına da neden olan fırtına, İstanbul Havalimanı'nda bir süre uçakların operasyonuna da engel oldu.

UÇMAMAK İÇİN ÇEŞİTLİ NESNELERE TUTUNDULAR

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, rüzgarın çok sert estiği ve yolcuların uçmamak için çevredeki direkler ve kapılara tutunmaya çalıştığı görüldü. Bazı kişiler ise rüzgardan korunmak için çeşitli nesnelerin arkasına sığındı.

YARIN DA SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu fırtınanın bu gece ve yarın da süreceği aktarıldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.