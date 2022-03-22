İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel "Youth Lounge" hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel "Youth Lounge" hizmete açıldı

22.03.2022 15:32

İstanbul Havalimanı'nda, gençlere ayrıcalıklı, konforlu ve eğlenceli seyahat deneyimi sunmak için tasarlanan "Youth Lounge" açıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, gençlere ayrıcalıklı, konforlu ve eğlenceli seyahat deneyimi sunmak için tasarlanan "Youth Lounge" açıldı.

Havacılıkta dünyanın en iyileri arasında yer alan, yolcularına sağladığı üst düzey hizmetlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nda geçirilen zamanı eşsiz bir deneyime dönüştürmeyi hedefleyen İGA, "Youth Lounge"ı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde hizmete açtı.

Bu kapsamda, 15-30 yaş aralığındaki yolcu ihtiyaçları göz önünde bulundurulan "Youth Lounge", 5 avroluk ücret karşılığında 4 saatlik Wi-Fi hizmeti, playstation, müzik sistemi, dev ekran projeksiyon, langırt, "D&R" sponsorluğunda ücretsiz kutu oyunları, güncel çizgi romanlar, zaman zaman canlı performans ve etkinlikler de dahil olmak üzere gençlerin ilgisini çekebilecek pek çok imkan sunuyor.

Z kuşağını önemseyerek "Youth Lounge"ı tasarlayan İGA İstanbul Havalimanı, gençlere özel uygun fiyatlı aperatifler, kahve seçenekleri ve sosyal mesafeye uygun oturma alanları ile fark oluşturuyor.

"Gençlerin ilk tepkileri çok olumlu"

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, açılışta yaptığı açıklamada, Z jenerasyonu için bir "lounge" açtıklarını söyledi.

Bu jenerasyonu önemsediklerini ve onların kullanabileceği bir mekan tasarladıklarını belirten İnankul, bu tasarımı yaparken ülkenin önde gelen 7-8 üniversitesiyle beraber çalışıp fikirlerini aldıklarını anlattı.

Gençlerin burada oyunlar oynayabileceğini, 4 saat ücretsiz internet kullanabileceğini aktaran İnankul, şu bilgileri verdi:

"Bunun yanı sıra network alanları olacak, diğer arkadaşları ile burada buluşabilecekler. Günde ortalama 100-150 misafirimizi ağırlamayı bekliyoruz. 'Youth Lounge' ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulanan bir proje. Bütün genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Buraya girerken yaş sınırımız var. Misafirlerimizin pasaport ve biniş kartları kontrol edilecek. 15 ile 30 yaş arasındaki gençler buradan yararlanabilecek. Yolcunun hangi hava yolundan olduğu bizim için önemli değil. Gençlerin ilk tepkileri çok olumlu. Gençlerle birlikte tasarladığımız için onlar da bu dizayndan çok mutlu oldular."

Dj Burak Yeter'in kısa performans sergilediği açılışa, Türkiye'de farklı üniversitelerde eğitim gören çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel Youth Lounge hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel Youth Lounge hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel Youth Lounge hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel Youth Lounge hizmete açıldı

YORUMLAR
500
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE? İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE? Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yanık merkezi hizmete açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel 'Youth Lounge' hizmete açıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
15:50 Ukrayna açıklarından Boğaz'a sürüklenen mayınlarla ilgili açıklama: Rusya enformasyon korsanlığı yapıyor, gemi trafiğine kapatmak istiyorlar
15:38 Fulden Uras kötü haberi sosyal medyadan verdi! Kanserle mücadele ederken koronavirüse yakalandı
15:38 Kılıçdaroğlu grup toplantısında Bahçeli hakkında konuştu: Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?
15:35 Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuştu: Kendimizi hesaba çekmemiz lazım
15:34 Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit düştü
15:33 Taksici şiddeti son bulmuyor! Araçtan inen genç kızı tekme tokat dövdü
15:26 Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu
15:25 Galatasaray'ın 1 milyar liralık projesi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi!
15:04 Son dakika: Bakanlık açıkladı! Tarım ve Orman Bakanlığı'na 5 bin 64 personel alınacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 16:05:01. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda gençlere özel "Youth Lounge" hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement