Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı! - Son Dakika
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Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı!

29.07.2022 21:06
Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı!

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" etkinliğini yerinde takip ettik ve 5G hız testi gerçekleştirdik.

Dünyanın birçok ülkesinde kullanılmaya başlanılan ve her geçen gün daha fazla şehirde/ ülkede aktif hale getirilen 5G teknolojisi için ülkemizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 5G baz istasyonları için fiber altyapı çalışmalarının tamamlandığı açıklanmıştı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen " Türkiye'nin 5G Yolculuğu" etkinliğini yerinde takip ettik ve 5G hız testi gerçekleştirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirilen bu etkinlikte heyecan verici açıklamalar yapıldı. 5G destekli bir telefona sahip olanlar bundan sonraki süreçte 5G teknolojisini İstanbul Havalimanı'nda deneyimleyebilecek.

Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı!

Bu kapsamda İstanbul Havalimanı ülkemizde 5G teknolojisinin aktif olarak kullanıldığı ilk yer olma özelliğine sahip olacak. Burada elde edilen veriler ülkemizde 5G'nin sorunsuz bir şekilde aktif edilmesi ve kullanıcı davranışlarının analizi için büyük bir referans olacak.

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2053 vizyonunu açıkladı. Burada 5G ve fiber internet altyapılarına da değinildi. Buna göre, Temmuz ayı bitmeden hayata geçirilecek olan 5G hizmeti, önümüzdeki 30 yıl boyunca tüm ülkeye yayılacak.

Tabii 2053 tarihi yanıltıcı olabilir. Zira önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yeni pilot bölgelerle birlikte büyük şehirlerde yayılmaya başlayacak. 2030'a gelene kadar da 4.5G kadar olmasa da iyice yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye'nin en ücra köşesine gelişi için ise belirtildiği gibi 20-30 yıl gerekebilir.

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İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi İstanbul Havalimanı'nda test edilen 5G teknolojisinde ilk görüntülü görüşmeyi Adil Karaismailoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu gerçekleştirdi Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'nda başladı
Kaynak: Shiftdelete

İstanbul Havalimanı, Türkiye, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin 5G yolculuğu başladı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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