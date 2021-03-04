İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon: güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon: güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

04.03.2021 01:39

İSTANBUL Havalimanı'nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları da...

İSTANBUL Havalimanı'nda yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozan ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları da el çabukluğu aldıkları tespit edilen veznede görevli 7 memura yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda da 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi.  Veznede görevli şüphelilerin yaptıkları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar geliş-gidiş katı transit bölgede bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan memurların, yurt dışından gelen ve yurt dışına çıkacak olan yabancı kişilerin vize ihlal cezalarını Dolar ve Euro olarak ödeme yapmak istemeleri üzerine kurları merkez bankasının kur fiyatından düşük fiyata yetkileri olmamasına rağmen bozarak irtikap suçunu ve Türk lirası olarak ödeme yapmak isteyen yabancı kişilerin vermiş oldukları paraları el çabukluğu yaparak "Tırnakçılık yoluyla Nitelikli Hırsızlık" suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün "İrtikap" ve "Tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık" suçlarından İstanbul'da 7  şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 109 bin 713 Amerikan Doları, 10 bin 570 Euro, 50 İngiliz Sterlini ve 40 bin lira ele geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce soruşturma devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

Veznede görevlilerin el çabukluğuyla paraları aldığı anlar havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon: güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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