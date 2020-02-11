İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi

7 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

İstanbul Havalimanı'nda görevli polislere ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce İstanbul Havalimanı'nda görev yapan polis memurlarına ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimin amacı İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmek.

Polis memurlarına 4 saatlik eğitim verilecek

İstanbul Havalimanı Şube Müdürü Deniz Engin'in de katıldığı eğitim programında, polislere görseller eşliğinde uygulamalı eğitim verildi. İlk yardım eğitmenlerince verilen 4 saatlik derslerde, polislere temel yasam desteği, kalp masajı, kanama, yaralanma, sara krizi kalp krizi ve Heimlich manevrası konuları öğretildi.

İstanbul Havalimanı'nda meydana gelebilecek ani olaylarda etkin müdahale etmeleri amacıyla görevli tüm polislerin ilk yardım eğitimi almaları sağlanacak.

(Tuncer Cengiz/İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Deniz Engin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:10 Kaynak: İHA
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