İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan müzisyen serbest bırakıldı

İSTANBUL - Terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında yakalama kararı bulunan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan müzisyen Zelal Gökçe, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'nin 2021/6548 sayılı terör örgütü propagandası yapmak suçundan arama kaydı bulunan müzisyen Zelal Gökçe, bugün saat 00.12 sıralarında İskoçya'dan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakalandı. Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrolüne gelen Gökçe, terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Gökçe, burada ifadesinin alınmasının ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüpheli Gökçe'nin, Savcılıkta verdiği ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi.