İstanbul Havalimanı'nda HAVAİST çalışanlarına

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ'ye bağlı HAVAİST çalışanlarına "Güvenlik farkındalığı ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel kurallar eğitimi" verdi.

Eğitim ve Denetim Büro Amirliğinin Emniyet Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlediği eğitimlere idari kadro, şoför, biletçi ile bagajcılardan oluşan toplamda 508 personel katıldı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, havalimanında da hayatın diğer alanlarında olduğu gibi yapılan işlerin değer zincirinin bütününden oluştuğunu söyledi.

Şanlı, havalimanında yolcu taşıyan şoförlerin bu değer zincirinde çok önemli bir görev üstlendiğini, başarılı bir zincir için bütün halinde çalışmak gerektiğini belirtti.

"Bir zincirinin kuvveti, en zayıf halkası kadardır" sözünü anımsatan Şanlı, "Hepimizi bir takım olarak gördüğümüzde, hepimizin aynı hedefe, aynı şekilde yaklaşmış olması lazım. Büyük ve yeni bir havalimanında bulunuyoruz. Yeni olmasının getirdiği çok önemli avantajlar var. Oyunun kurallarını yeniden oturtuyoruz, ama yeni olmanın getirdiği dezavantajlar var. Aksayan yönler olabiliyor, eksiklikler olabiliyor. Bunları karşılıklı diyalog, samimiyet ve koordinasyon içerisinde inanıyoruz ki çok hızlı bir şekilde çözeceğiz. Yeter ki olağan sorunu karşılıklı iyi niyet içerisinde çözmüş olalım." diye konuştu.

Şanlı, İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 65 bin yaka kartlı insanın çalıştığını, bu kişilerin hizmet ürettiğini hem de üretilenlere dışarıdan bir gözle bakabildiğini bildirdi.

Çözümlere yönelik geri bildirim kültürünü oluşturmak istediklerini belirten Şanlı, havalimanının aksayan yönlerini kendilerine muhakkak ulaştırmasını istedi.

Şanlı, güvenlik konusunda asıl işin polislerde olduğunu ancak yolcularla ilk temas eden şoförlerin de bazı görevlerinin olduğunu kaydetti.

Şoförlerin desteğinin polislerin işini kolaylaştırabileceğine değinen Şanlı, "Çünkü yolcu şoförlerle temas ediyor. Bu suçun psikolojisinde vardır. Suçlu insan tedirgindir, rahat değildir. Sizler artık her gün yüzlerce, binlerce insana dokuna dokuna hayatında anormallik gördüğünüz birisini fark etmeniz oradaki kolluk görevlisine göre çok daha önce olmuş olabiliyor. Sizin bu noktadaki desteğiniz polisimizin işini çok daha kolaylaştırmış olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bilgilendirme broşürü dağıtıldı

Eğitimlerle HAVAİST çalışanlarına şüpheli şahıs, çanta ve diğer ilgili konularda farkındalık oluşturma hedeflendi. Çalışanlara İstanbul Havalimanı'nın önemi anlatılarak, güvenlik önlemleri noktasında beklentiler gündeme getirilen eğitimlerde sürücülere güncel trafik kuralları aktarıldı. Eğitimin sonunda sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.